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رئيس الوزراء الأوكراني بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية: سنتابع العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة عبر كل القنوات المتاحة

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:47
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