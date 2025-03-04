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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: بوتين يوافق على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران في قضايا بينها البرنامج النووي

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:49
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