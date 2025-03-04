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حماس: نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية في قطاع غزة ويلزم إسرائيل بوقف جرائمها بحق المدنيين

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:06
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