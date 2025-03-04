Advertisement

أخبار عاجلة

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة: نرحب بالرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة الطارئة

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: أحمد الشرع يتلقى دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الطارئة بالقاهرة في الـ4 من الشهر المقبل
lebanon 24
04/03/2025 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: كنت مع الرئيس جوزاف عون أثناء اتصاله بالرئيس السوري أحمد الشرع وأكّدت للأخير أنني أودّ زيارة سوريا قريباً
lebanon 24
04/03/2025 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بالرئيس السوري أحمد الشرع للتهنئة واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين
lebanon 24
04/03/2025 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية بشأن قطاع غزة
lebanon 24
04/03/2025 16:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:59 | 2025-03-04
09:57 | 2025-03-04
09:55 | 2025-03-04
09:53 | 2025-03-04
09:51 | 2025-03-04
09:50 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24