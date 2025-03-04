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ملك البحرين: نشيد بمبادرة مصر بشأن قطاع غزة المطروح على طاولة القمة الطارئة وندعم حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقل

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:17
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