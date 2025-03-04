Advertisement

أخبار عاجلة

السيسي: الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في الصمود والتمسك وندعم بقاء أهل غزة في أراضيهم

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملك البحرين: نشيد بمبادرة مصر بشأن قطاع غزة المطروح على طاولة القمة الطارئة وندعم حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقل
lebanon 24
04/03/2025 17:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي جدد تأكيد رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني
lebanon 24
04/03/2025 17:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والملك عبد الله شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
lebanon 24
04/03/2025 17:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية والهجرة المصري يؤكد ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه
lebanon 24
04/03/2025 17:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:57 | 2025-03-04
09:55 | 2025-03-04
09:53 | 2025-03-04
09:51 | 2025-03-04
09:50 | 2025-03-04
09:49 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24