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غوتيرش: الوضع في الضفة الغربية مقلق بسبب الهجمات الإسرائيلية ويجب إنهاء دائرة العنف هناك

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:51
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