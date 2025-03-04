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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: يجب تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:04
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