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العاهل الأردني: القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يخالف القانون الدولي

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:08
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