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الرئيس الفلسطيني: نرفض محاولات إسرائيل تغيير الواقع القائم في الضفة الغربية

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:10
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