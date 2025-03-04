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أخبار عاجلة
الرئيس الفلسطيني: مستعدون لإجراء انتخابات خلال عام واحد إذا تهيأت الظروف اللازمة
Lebanon 24
04-03-2025
|
10:15
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