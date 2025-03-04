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الرئيس عون: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية ولدينا أسرى في سجونها ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولن نتركهم

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:23
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