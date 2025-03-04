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فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين: إسرائيل تدرس قطع خطي مياه وكهرباء حيويين في غزة

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:29
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