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زيلنسكي: المراحل الأولى لإنهاء الحرب يمكن أن تكون الإفراج عن السجناء وحظر إطلاق الصواريخ والمسيرات

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:25
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