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ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس جوزاف عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية ستُرسل إلى لبنان لدعم الجيش

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:04
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