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الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس عون: نؤيد كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:08
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