الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس عون: نؤيد كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701

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