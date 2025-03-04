Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: نرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو السعي لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
lebanon 24
04/03/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: نرفض بشكل قاطع سياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
lebanon 24
04/03/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
lebanon 24
04/03/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة مع حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
lebanon 24
04/03/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:16 | 2025-03-04
15:11 | 2025-03-04
15:03 | 2025-03-04
15:02 | 2025-03-04
14:57 | 2025-03-04
14:56 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24