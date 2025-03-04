Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التونسي: نقف إلى جانب دول مصر والأردن والسعودية في تصديها لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: نحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على كل من يحترم إرادة شعبنا
lebanon 24
04/03/2025 22:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أبلغ "روبيو" ثوابت القاهرة بشأن القضية الفلسطينية
lebanon 24
04/03/2025 22:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما السند والعضد في الملمات وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي
lebanon 24
04/03/2025 22:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية: عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كاف
lebanon 24
04/03/2025 22:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:16 | 2025-03-04
15:11 | 2025-03-04
15:03 | 2025-03-04
15:02 | 2025-03-04
14:57 | 2025-03-04
14:56 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24