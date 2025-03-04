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رئيس وزراء فلسطين: سنعمل مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لتنفيذ الخطة العربية لغزة

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:02
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