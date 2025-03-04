القناة 12 الإسرائيلية عن محيطين برئيس الوزراء: رئيس الشاباك أكد لنتنياهو في 3 تشرين الاول أن حماس لا ترغب في الحرب وأن منحها آفاقًا اقتصادية يمكن أن يحقق استقرارا طويل الأمد

Lebanon 24