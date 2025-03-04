Advertisement

أخبار عاجلة

الجامعة العربية للعربية: موعد بدء تنفيذ خطة غزة مرهون بالتمويل أولا

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية للعربية: هناك حديث عن فترة انتقالية في غزة تديرها لجنة تكنوقراط
lebanon 24
05/03/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: سنعمل مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لتنفيذ الخطة العربية لغزة
lebanon 24
05/03/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الجامعة العربية للحدث: سيتم تحويل الخطة الفلسطينية - المصرية إلى خطة دولية والمرحلة الأولى ستكون إغاثية
lebanon 24
05/03/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إطلاق نار على المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في حيفا
lebanon 24
05/03/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2025-03-04
17:32 | 2025-03-04
17:28 | 2025-03-04
17:23 | 2025-03-04
17:12 | 2025-03-04
17:09 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24