المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون والرئيس السوري أحمد الشرع تناولا عددًا من المسائل العالقة حيث تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة

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