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الرئاسة اللبنانية: الرئيس السيسي أشار إلى ان بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:25
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