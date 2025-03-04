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وزير الخارجية المصري: كلفنا جميع سفاراتنا للتنسيق مع الأشقاء لحشد الدعم السياسي والمادي لخطة إعمار غزة

Lebanon 24
04-03-2025 | 16:00
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