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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي أو بدعمها الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:14
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