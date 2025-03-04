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وول ستريت جورنال: إسرائيل تضغط على القوى الدولية لقبول إنشاء نظام فيدرالي في سوريا يستند إلى قوميات تتمتع بالحكم الذاتي
Lebanon 24
04-03-2025
|
23:37
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