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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة لزيادة الضغط على حماس

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:49
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