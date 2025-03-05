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إيلون ماسك: الديمقراطيون يكرهون الولايات المتحدة وهتافهم الوحيد كان لبلد آخر لوحوا بعلمه

Lebanon 24
05-03-2025 | 01:22
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