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مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية: الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية تمثّل إطارا شاملا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:37
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