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لابيد: حكومة نتنياهو تنقل لنفسها 5 مليارات وتمرر قوانين ضد الديمقراطية لكنها تتجاهل آلاف الجنود المتهربين

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:52
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