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"الجزيرة" عن مصدر في الإليزيه: الرئيس ماكرون يرحب برغبة الرئيس الأوكراني في إعادة فتح الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:53
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