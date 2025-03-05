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"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه مواطن على طريق تل النحاس - كفركلا

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:55
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