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مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية: على روسيا أن توقف القصف اليومي لأوكرانيا فورا إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب

Lebanon 24
05-03-2025 | 03:40
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