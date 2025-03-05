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ماكرون للفرنسيين: سألقي اليوم كلمة فيما يواجه العالم أكبر تحدياته ويسود عدم اليقين

Lebanon 24
05-03-2025 | 03:41
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