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نتنياهو: نستطيع الرد بقوة على كل من يهددنا وسنستعيد الرهائن وسننتصر في الحرب

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:16
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