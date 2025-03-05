Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: المهمة ضد حماس لم تنته

Lebanon 24
05-03-2025 | 05:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: مهمة هزيمة حماس لم تكتمل
lebanon 24
05/03/2025 15:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد زامير يخطط لمناورة واسعة النطاق في غزة وزيادة الضغط العسكري على حماس
lebanon 24
05/03/2025 15:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: سنواصل عمليتنا لاستعادة الرهائن وتحقيق النصر
lebanon 24
05/03/2025 15:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي زامير سيعتمد نهجا أكثر عدوانية لزيادة الضغط على حماس وإجبارها على عملية تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
05/03/2025 15:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2025-03-05
08:10 | 2025-03-05
07:50 | 2025-03-05
07:35 | 2025-03-05
07:33 | 2025-03-05
07:23 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24