المطارنة الموارنة: نُثمّن زيارة الرئيس عون إلى الرياض التي عزّزت العلاقات بين لبنان والسعوديّة كما نثمّن مشاركته في القمّة العربية ممّا يؤدّي إلى استقامة العهد الجديد

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