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تعطّل شاحنة على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل عند مفرق الكسليك (التحكم المروري)

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:00
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