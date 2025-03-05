Advertisement

أخبار عاجلة

"فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمريكيين: تجميد قنوات الاستخبارات مع كييف بالكامل

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: تحالف أوروبي مكون من "الدول الراغبة" سيعرض نشر قوات في أوكرانيا لحماية أي وقف لإطلاق النار
lebanon 24
05/03/2025 15:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوكرانيين: كييف مستعدة الآن للتوقيع على اتفاقية المعادن مع واشنطن
lebanon 24
05/03/2025 15:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: توجيه ماسك بشأن طرد الموظفين إذا لم يقدموا إنجازاتهم "طوعي"
lebanon 24
05/03/2025 15:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن مصدر: الخلاف الأخير بخصوص صفقة غزة من أخطر الخلافات حتى الآن ويبدو وكأن كل شيء أصبح موضع شك
lebanon 24
05/03/2025 15:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2025-03-05
08:10 | 2025-03-05
07:50 | 2025-03-05
07:35 | 2025-03-05
07:33 | 2025-03-05
07:23 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24