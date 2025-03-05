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بلومبرغ عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا تواصل تلقي معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة ولا صحة لتوقفها

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:33
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