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البيت الأبيض: نتحرك في اتجاه إيجابي بشأن محادثات السلام لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:35
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