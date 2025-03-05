Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن عن بيانات: عدد كبير من الأميركيين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بعد إعادة انتخاب ترامب

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي: ترامب يجب أن يظهر قوة كبيرة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط
lebanon 24
05/03/2025 17:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبير ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية
lebanon 24
05/03/2025 17:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: ترامب اتخذ إجراءات لإعادة السلام والاستقرار بالعالم
lebanon 24
05/03/2025 17:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: تل أبيب حصلت على كميات كبيرة من الذخائر والصواريخ منذ تنصيب ترامب
lebanon 24
05/03/2025 17:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2025-03-05
10:13 | 2025-03-05
09:58 | 2025-03-05
09:44 | 2025-03-05
09:37 | 2025-03-05
09:33 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24