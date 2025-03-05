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بلومبرغ عن القائم بأعمال مدير الأونروا: بعض المدارس التي أصبحت خالية من النازحين استأنفت التدريس
Lebanon 24
05-03-2025
|
09:26
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