Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن القائم بأعمال مدير الأونروا: بعض المدارس التي أصبحت خالية من النازحين استأنفت التدريس

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب
lebanon 24
05/03/2025 19:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: تصريحات إيران بشأن المواد والأنشطة والمواقع الملوثة نووياً تتناقض مع النتائج التي توصلت إليها الوكالة
lebanon 24
05/03/2025 19:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الأراضي التي انضمت إلى روسيا أصبحت جزءا لا يتجزأ منها وهذا غير قابل للنقاش
lebanon 24
05/03/2025 19:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القائمة بأعمال المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا يمكننا دعم تعديلات هدفها حرب كلامية بدلا من إنهاء الحرب
lebanon 24
05/03/2025 19:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2025-03-05
12:15 | 2025-03-05
12:15 | 2025-03-05
12:14 | 2025-03-05
12:08 | 2025-03-05
12:07 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24