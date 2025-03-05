السيد عرضت مع السفيرة الكندية تعزيز شبكة الامان الاجتماعي

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استقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم، وتركز الحديث على أهمية الحماية الإجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي لمساعدة عدد أكبر من اللبنانيين من الفئات الهشة.ولفتت ماكولوم إلى أن "كندا كانت من أول الداعمين للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، وتتطلع للمزيد من التعاون مع الوزارة". وعبرت عن إعجابها بالإصلاحات التي يتم تنفيذها في إطار برامج المساعدات النقدية في الوزارة.