بقائي: الادعاءات البريطانية حول تهديد إيران لأمنها الداخلي ليست فقط كاذبة بل تمثل نوعاً من التضليل المتعمد من طرف لديه سجل طويل من التدخلات المدمرة ضد الشعب الإيراني

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