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الخارجية الأميركية: وضعنا حوثيا وشركته في قوائم الإرهاب لتجنيده مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2025 | 11:20
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