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بلومبرغ عن مصادر: إدارة ترامب تدرس تأجيل فرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة في كندا والمكسيك لمدة شهر

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:14
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