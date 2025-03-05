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وزير خارجية أوكرانيا: اجتماع المجلس الأوروبي الخميس لحظة تاريخية للدفاع الاستراتيجي وللدور العالمي لأوروبا

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:32
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