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ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة: أي خطة بشأن غزة يجب أن تضمن أمن إسرائيل وأن تنص على ألا يكون لحماس دور في مستقبل القطاع

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:48
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