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سي إن إن عن مسؤولين في البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:48
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